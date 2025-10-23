Atelier Apprentis archéologues Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Atelier Apprentis archéologues

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue le temps de découvrir toutes les étapes d’une fouille archéologique. Prospection, fouille, étude du mobilier découvert sur le site de fouilles… l’archéologie n’aura plus de secret pour vous !

Sur réservation. Enfant accompagné d’un adulte. À partir de 10 ans. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

