Atelier apprentis soigneurs les meneques Locoal-Mendon

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-27 12:00:00

Atelier de 2h pour les enfants à partir de 4 ans révolu. Les enfants apprendront à prendre soins des lapins, cochons d’inde, chèvres, poules, poneys et chiens au travers d’activités portant sur les soins, leurs régimes alimentaires et leurs besoins d’activités physiques.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

les meneques Marianimaux Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

