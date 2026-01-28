Atelier apprentissage de la Chute et Atelier création de savon cheval Lorleau
Atelier apprentissage de la Chute et Atelier création de savon cheval Lorleau dimanche 8 février 2026.
Atelier apprentissage de la Chute et Atelier création de savon cheval
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Matin Atelier Apprendre à tomber
de 9 h à 12 Atelier a terre et a poney (35 euros)
Age de 7 à 16 ans
Après-midi Atelier Création de savon en forme de cheval
de 14h30 16h Atelier a terre et a poney (20 euros)
Age 8 ans minimum
NB Fournitures incluses,
Savon disponible après 48h de séchage à récupérer au club
Date limite d’inscription mercredi 4 février Places limitées .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier apprentissage de la Chute et Atelier création de savon cheval
L’événement Atelier apprentissage de la Chute et Atelier création de savon cheval Lorleau a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle