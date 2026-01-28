Atelier apprentissage de la Chute et Atelier création de savon cheval Lorleau

Atelier apprentissage de la Chute et Atelier création de savon cheval

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Matin Atelier Apprendre à tomber

de 9 h à 12 Atelier a terre et a poney (35 euros)

Age de 7 à 16 ans

Après-midi Atelier Création de savon en forme de cheval

de 14h30 16h Atelier a terre et a poney (20 euros)

Age 8 ans minimum

NB Fournitures incluses,

Savon disponible après 48h de séchage à récupérer au club

Date limite d’inscription mercredi 4 février Places limitées .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

