Atelier Apprentissage des points à la main et couture de bouton Ateliers Cop’in Rennes

Atelier Apprentissage des points à la main et couture de bouton Ateliers Cop’in Rennes samedi 18 octobre 2025.

Atelier Apprentissage des points à la main et couture de bouton Ateliers Cop’in Rennes Samedi 18 octobre, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur Inscription – 29,90€ les 2h

Initiez-vous à la couture à la main et apprenez les gestes simples pour réparer un bouton, un ourlet ou une couture décousue. Un atelier accessible à tous, pour coudre autrement et durablement.

Atelier “Les points à la main & couture de bouton”

—————————————————–

### Apprenez à réparer, renforcer et prolonger la vie de vos vêtements grâce à la couture à la main.

Et si vous redonniez vie à vos vêtements plutôt que de les jeter ?

Cet atelier de couture à la main vous invite à ralentir, à comprendre le geste, et à retrouver le plaisir simple de **réparer avec ses mains**.

Accessible à tous, dès 16 ans, il est pensé comme une initiation douce, pratique et concrète à la **couture utile et durable**.

Pendant **2 heures**, vous apprendrez à réaliser les **points de base indispensables** à toute couturière ou couturier du quotidien :

* **Le point de piqûre** : un point solide, régulier et esthétique, qui imite la couture machine. Idéal pour réparer une couture décousue ou renforcer une zone fragile.

* ***Le point invisible** : parfait pour refermer discrètement une couture ou réaliser un ourlet sans trace apparente.

* **Le point de bâti** : un point temporaire, très utile pour assembler ou maintenir deux pièces de tissu avant de les coudre à la machine.

* **Le point de surfil** : pour éviter que les bords du tissu ne s’effilochent au lavage ou à l’usage, et donner une finition propre à vos réparations.

* **Et bien sûr, la couture d’un bouton !** Parce qu’un vêtement ne devrait jamais finir au fond d’un tiroir à cause d’un simple bouton manquant.

### Pourquoi participer à cet atelier ?

Dans un monde où les vêtements sont souvent consommés trop vite et jetés trop tôt, savoir coudre à la main est un **véritable acte d’autonomie et d’écologie**.

Apprendre les bons gestes, c’est :

* prolonger la durée de vie de vos vêtements,

* réduire vos déchets textiles,

* faire des économies,

* et retrouver une forme de fierté dans le “faire soi-même”.

La couture à la main n’est pas réservée aux expert(e)s : c’est un savoir accessible à tous, qui demande simplement un peu de temps, de curiosité et l’envie d’apprendre.

Vous repartirez avec des gestes simples, reproductibles chez vous, et une **nouvelle confiance en vos capacités manuelles**.

### Un atelier pratique, convivial et bienveillant

Cet atelier se déroule en **petit groupe**, dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Chaque participant dispose du matériel nécessaire (fils, aiguilles, tissu d’exercice, boutons…) et bénéficie d’un **accompagnement pas à pas**.

L’objectif est de vous rendre autonome, à votre rythme, tout en partageant un moment de convivialité et d’échanges autour du savoir-faire artisanal.

Aucune expérience préalable n’est requise : que vous soyez grand débutant, curieux de découvrir la couture, ou que vous souhaitiez simplement revoir vos bases, cet atelier est fait pour vous.

### Un geste pour soi, un geste pour la planète

Réparer, ce n’est pas seulement un acte technique.

C’est un **geste symbolique**, porteur de sens.

C’est redonner de la valeur à ce que l’on possède déjà, apprendre à regarder ses vêtements autrement, à reconnaître la qualité d’un tissu, à comprendre comment il a été conçu — et comment le faire durer.

La couture à la main est aussi un moment pour **ralentir**, pour se concentrer, pour renouer avec une forme de calme et de créativité que nos rythmes modernes ont tendance à oublier.

En réparant un bouton, en reprenant une couture, vous contribuez à **un mode de vie plus durable, plus attentif et plus respectueux**.

### Informations pratiques

_Date_ : Samedi 18 octobre

_Horaires_ : au choix, 10h–12h ou 14h–16h

_Tarif_ : 29,90 € les 2 heures

_Public_ : adultes et jeunes à partir de 16 ans

_Lieu_ : chez [Ateliers Cop’in](https://www.ateliers-cop-in.com/) – 36 rue Camille Pelletan à Rennes – stationnement facile à proximité et accessible en bus C2 Arrêt Calmette

️ _Inscription_ : sur [https://www.ateliers-cop-in.com/produit/atelier-couture-a-la-main-reparer-et-assembler-facilement/](https://www.ateliers-cop-in.com/produit/atelier-couture-a-la-main-reparer-et-assembler-facilement/)

_Matériel fourni_ (vous pouvez apporter un vêtement à réparer si vous le souhaitez)

### Rejoignez le mouvement des réparateurs du quotidien

Cet atelier s’inscrit dans le cadre des **Journées de la Réparation**, un événement national qui met à l’honneur celles et ceux qui choisissent de **réparer plutôt que jeter**.

En participant, vous contribuez concrètement à réduire les déchets textiles, à valoriser les savoir-faire manuels et à promouvoir une consommation plus responsable.

**Parce qu’un petit geste, répété par beaucoup, peut avoir un grand impact.**

**Et si vous commenciez par un simple bouton ?**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T16:00:00.000+02:00

1

https://www.ateliers-cop-in.com/produit/atelier-couture-a-la-main-reparer-et-assembler-facilement/

Ateliers Cop’in 36 rue Camille Pelletan 35200 RENNES La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine