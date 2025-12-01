Atelier Approche du chien

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Atelier Approche du chien

Dimanche 14 décembre 2025, de 14h à 17h, à l’espace Seguier (salle polyvalente), atelier qui aide les enfants à comprendre le comportement de leur chien et à prévenir les situations de stress.

Chaque enfant devra être accompagné obligatoirement d’un adulte.

Inscription obligatoire avant le 1 décembre 2025. .

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 47 68 58 perrichon.guy@orange.fr

English :

Dog approach workshop

L’événement Atelier Approche du chien Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-29 par OT GIEN