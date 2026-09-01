Informations pratiques

Saint-Brisson-sur-Loire

Atelier Approche du Chien

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Atelier Approche du Chien

Participez à un atelier destiné aux enfants pour les aider à mieux comprendre le comportement de leur chien et à prévenir les situations de stress.

L’atelier se déroulera à l’aide d’un diaporama et de chiens en peluche, à l’Espace Séguier. Chaque enfant devra obligatoirement être accompagné d’un adulte et l’inscription est obligatoire avant le 20 septembre. .

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire perrichon.guy@orange.fr

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English :

Workshop Understanding Dogs

L’événement Atelier Approche du Chien Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GIEN