Atelier Approcher et comprendre les rythmes cosmiques Jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern

Atelier Approcher et comprendre les rythmes cosmiques

Jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère

2026-02-13

fin : 2026-02-13

Agir au jardin et à la ferme en conscience et en harmonie avec ces rythmes. Découverte et mode d’emploi du calendrier lunaire et planétaire.

Ateliers de deux heures.

Participation libre et consciente, troc possible, montant indicatif 20 euros

Inscription nécessaire scmh.biodynamie@mailo.com ou 06.84.15.61.97 .

+33 6 84 15 61 97

English : Atelier Approcher et comprendre les rythmes cosmiques

