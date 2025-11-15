Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier approfondissement à la saponification à froid – Hirtzfelden

Atelier approfondissement à la saponification à froid – Hirtzfelden samedi 15 novembre 2025.

Haut-Rhin

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Samedi 2025-11-15 09:30:00 - 12:00:00
Début : Samedi 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Perfectionnez-vous à la saponification à froid.
Créez votre savon maison au naturel en élaborant votre propre recette avec de nombreux ingrédients au choix.
Dès 12 ans.   .

rue de Bâle
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54  maisonnature@vieuxcanal.eu

