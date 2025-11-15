Atelier approfondissement à la saponification à froid – Hirtzfelden
Atelier approfondissement à la saponification à froid – Hirtzfelden samedi 15 novembre 2025.
Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Perfectionnez-vous à la saponification à froid.
Créez votre savon maison au naturel en élaborant votre propre recette avec de nombreux ingrédients au choix.
Dès 12 ans. .
rue de Bâle
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
