Atelier aprem spécial Halloween La Tambouille Préfailles

Atelier aprem spécial Halloween La Tambouille Préfailles vendredi 31 octobre 2025.

Atelier aprem spécial Halloween

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Un atelier d’après-midi monstrueusement créatif pour rire et frissonner avant Halloween !

L’heure approche… Une atmopshère particulièrement effrayante s’invite au fur et à mesure dans les rues et les maisons pour el Dia de los Muertos ! Bouh, laissez l’esprit d’Halloween envahir votre imagination…

Pour cela, rdv à l’épicerie de la Tambouille à Pornic où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille. Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia, vous guide pas à pas dans cet atelier créatif spécial Halloween avec une programmation d’activités variées.

Au programme

Bricolage

Make-up

Déguisement

Pourquoi participer ?

Entrer dans la magie d’Halloween de façon créative et amusante

Partager un moment ludique et convivial en famille

Stimuler l’imagination et le sens artistique

Repartir les mains pleines de réalisations personnalisées pour fêter Halloween comme il se doit

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Public à partir de 6 ans

Stationnement à proximité

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Petits monstres, gentilles sorcières, sombres vampires et courageux fantômes, vous êtes en quête de chair de poule et d’éclats de rire ? Alors ne manquez surtout pas ce rdv créatif avec les Ateliers de Maia sur Destination Pornic pour vivre un Halloween inoubliable et diabolique !

English :

A monstrously creative afternoon workshop to laugh and shiver before Halloween!

German :

Ein monstermäßig kreativer Nachmittagsworkshop zum Lachen und Frösteln vor Halloween!

Italiano :

Un pomeriggio di laboratorio mostruosamente creativo per farvi ridere e rabbrividire prima di Halloween!

Espanol :

Un taller de tarde monstruosamente creativo para reír y temblar antes de Halloween

