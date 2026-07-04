Atelier : après-midi nourrissage, Parc de Clères, Clères

Informations pratiques

Atelier : après-midi nourrissage Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Parc de Clères Seine-Maritime

Durée 1h, 12€ plein tarif, 10,5€ tarif réduit, 9€ 3-15 ans, gratuit (<3 ans, personne en situation de handicap et accompagnateur, bénéficiaires des minima sociaux, etc.) Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rendez-vous auprès des enclos des pandas roux (14h), gibbons du lac (15h) ou makis et flamants (16h) pour échanger avec un médiateur et un soigneur du parc qui vont diront tout sur les pensionnaires du parc, leur alimentation, leur milieu de vie… Pour tous. Sans réservation. Compris dans le billet d’entrée.

Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères 76690 Seine-Maritime Normandie 02 35 33 23 08 https://www.parcdecleres.fr/ https://www.facebook.com/parcdecleres;https://www.instagram.com/parcdecleres/ Le parc de Clères est un parc zoologique fondé en 1919 par l’ornithologue et naturaliste Jean Delacour sur un site exceptionnel. On y trouve à la fois un parc botanique à l’anglaise contenant des essences rares, et un château dont l’histoire remonte au XIIe siècle. 1500 animaux vivent dans ce parc animalier, dont près d’un millier sont en liberté. Les collections animales sont à dominante

ornithologique : différentes espèces de grues, flamants, ibis, bernaches, touracos ou faisans y sont conservées. De nombreux mammifères sont présents également : antilopes, wallabies, gibbons, panda roux, tamarins et deux espèces de lémuriens.

Rendez-vous auprès des enclos des pandas roux (14h), gibbons du lac (15h) ou makis et flamants (16h) pour échanger avec un médiateur et un soigneur du parc qui vont diront tout sur les pensionnaires…

©Julien Paquin – Département de la Seine-Maritime