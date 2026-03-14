Atelier Aqua Zik Rue Albert Theulier Thiviers

Atelier Aqua Zik

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Viens créer des instruments qui produisent des sons grâce à l’eau, tout en découvrant pourquoi cette ressource est précieuse et comment on peut la protéger des pollutions. .

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

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English : Atelier Aqua Zik

L’événement Atelier Aqua Zik Thiviers a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère