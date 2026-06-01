Atelier aquarelle à La Bussonière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville
Atelier aquarelle à La Bussonière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville mercredi 24 juin 2026.
Claville-Motteville
Atelier aquarelle à La Bussonière
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Le mercredi 24 juin au café associatif La Buissonnière venez partager un moment convivial autour d’un atelier aquarelle !
Rejoignez Pascale pour l’atelier qui est ouvert à tous, de 9 à 99 ans !
Attention, les places sont limitées, réservez vite !
Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .
Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com
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English : Atelier aquarelle à La Bussonière
L’événement Atelier aquarelle à La Bussonière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin