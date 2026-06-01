Atelier aquarelle à La Bussonière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville mercredi 24 juin 2026.

Claville-Motteville

Atelier aquarelle à La Bussonière

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le mercredi 24 juin au café associatif La Buissonnière venez partager un moment convivial autour d’un atelier aquarelle !

Rejoignez Pascale pour l’atelier qui est ouvert à tous, de 9 à 99 ans !

Attention, les places sont limitées, réservez vite !

Des boissons et de la petite alimentation sont proposés aux adhérents de l’association. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Atelier aquarelle à La Bussonière

L’événement Atelier aquarelle à La Bussonière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin