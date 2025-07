Atelier aquarelle à L’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier aquarelle à L’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 23 juillet 2025.

Atelier aquarelle à L’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 16:00:00

fin : 2025-07-23 18:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Atelier animé par Amélie qui vous conduira pas à pas vers l’aquarelle botanique.

Débutants ou pas, à partir de 15 ans.

Pratique Café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis Participation libre.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Atelier aquarelle à L’Escarbille

Amélie will lead you step by step towards botanical watercolor.

Beginners or not, ages 15 and up.

Practical: Café associatif L’Escarbille at 121 rue du Perche, Boissy-Maugis Free participation.

German :

Von Amélie geleiteter Workshop, der Sie Schritt für Schritt zur botanischen Aquarellmalerei führt.

Anfänger oder nicht, ab 15 Jahren.

Praktische Hinweise: Café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis Freie Teilnahme.

Italiano :

Amélie vi guiderà passo dopo passo nella pittura botanica ad acquerello.

Principianti e non, dai 15 anni in su.

Sede: Café associatif L’Escarbille, 121 rue du Perche a Boissy-Maugis Partecipazione gratuita.

Espanol :

Amélie le guiará paso a paso a través de la pintura botánica en acuarela.

Principiantes o no, a partir de 15 años.

Práctico: Café asociativo L’Escarbille en el 121 rue du Perche en Boissy-Maugis Participación gratuita.

L’événement Atelier aquarelle à L’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CdC Coeur du Perche