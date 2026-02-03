Atelier aquarelle à Vauclair Bouconville-Vauclair

Atelier aquarelle à Vauclair

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez l’aquarelle en compagnie d’Alice Beteille, illustratrice. Au fil de cet atelier, vous explorerez les bases de cette technique délicate mise en couleur, jeux de transparence et création d’illustrations inspirées de la nature. Une invitation à laisser libre cours à sa créativité, accessible à tous, même aux débutants.

Un atelier proposé par la Communauté de Communes du Chemin des Dames …

RV au Pavillon de Vauclair à 10h et à 14h ! (durée ~ 2h sur réservation à partir de 8 ans, avec accompagnement d’un adulte obligatoire)

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

Discover watercolor with illustrator Alice Beteille. In this workshop, you’ll explore the basics of this delicate technique: coloring, playing with transparency and creating illustrations inspired by nature. An invitation to give free rein to your creativity, accessible to all, even beginners.

A workshop offered by the Communauté de Communes du Chemin des Dames …

RV at Pavillon de Vauclair at 10am and 2pm! (duration ~ 2h on reservation from 8 years old, adult supervision required)

