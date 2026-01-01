Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

2026-01-22

Venez découvrir l’univers magique de l’aquarelle ! Apprenez les techniques de base (dégradés, lavis, gestion de l’eau).

A partir de 8 ans.

Prix 20€ matériel inclus

.

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Discover the magical world of watercolor! Learn basic techniques (gradations, washes, water management).

Ages 8 and up.

Price: 20? materials included

