Atelier aquarelle Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Venez découvrir l’univers magique de l’aquarelle ! Apprenez les techniques de base (dégradés, lavis, gestion de l’eau).
A partir de 8 ans.
Prix 20€ matériel inclus
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 40 70 92
English :
Discover the magical world of watercolor! Learn basic techniques (gradations, washes, water management).
Ages 8 and up.
Price: 20? materials included
