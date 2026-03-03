Atelier aquarelle au vin Cave des Vignerons de Tursan Geaune
Atelier aquarelle au vin Cave des Vignerons de Tursan Geaune samedi 4 avril 2026.
Atelier aquarelle au vin
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Cave de Tursan, Geaune
Guidé par une artiste
Sangria et planche apéritive
Tout inclus dont le matériel
❤️ Repartez avec votre aquarelle au vin
✅ Limité à 10 personnes
Annulation gratuite jusqu’à 24h avant
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17
English : Atelier aquarelle au vin
? Cave de Tursan, Geaune
??? Guided by an artist
? Sangria and aperitif board
? All inclusive including equipment
?? Leave with your own watercolour wine
? Limited to 10 people
? Free cancellation up to 24h before
