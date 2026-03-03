Atelier aquarelle au vin Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Atelier aquarelle au vin Cave des Vignerons de Tursan Geaune samedi 4 avril 2026.

Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

2026-04-04

Cave de Tursan, Geaune

Guidé par une artiste

Sangria et planche apéritive

Tout inclus dont le matériel

❤️ Repartez avec votre aquarelle au vin

✅ Limité à 10 personnes

Annulation gratuite jusqu’à 24h avant
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17 

English : Atelier aquarelle au vin

? Cave de Tursan, Geaune

??? Guided by an artist

? Sangria and aperitif board

? All inclusive including equipment

?? Leave with your own watercolour wine

? Limited to 10 people

? Free cancellation up to 24h before

