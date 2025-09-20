Atelier Aquarelle autour du Carnet de Voyage Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Megève

Atelier Aquarelle autour du Carnet de Voyage Samedi 20 septembre, 14h00 Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Haute-Savoie

Dès 10 ans – Prévoir un siège (pliant) – Le matériel de peinture est fourni

2025-09-20T14:00:00

2025-09-20T14:00:00

L’artiste Elisabeth Socquet-Milleret vous invite à un atelier d’aquarelle dans le cadre de l’exposition « Balade mégevanne » présentée au Musée de l’Ermitage du Calvaire. Aquarelliste confirmée, Elisabeth Socquet-Milleret s’adonne à l’art exigeant du carnet de voyage dont une édition est consacrée spécifiquement à Megève.

Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Chemin du Calvaire 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0676570679 »}] Situé à l’Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d’interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

