Atelier aquarelle avec Cerise Granal au Château LOURDES Lourdes

Atelier aquarelle avec Cerise Granal au Château

LOURDES 25 rue du fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

Date(s) :

2025-11-22

À l’occasion de l’exposition sur le pyrénéiste et aquarelliste de montagne, Franz Schrader, nous vous proposons de participer à un atelier aquarelle avec la carnettiste Cerise Granal. Seul ou entre amis, dessinateur ou novice, venez découvrir ou redécouvrir les techniques de l’aquarelle autour de l’exposition et du paysage depuis le château !

Durée de l’animation 3 h

Matériel fourni

En cas de pluie, l’atelier se déroulera dans une salle du musée

Animation tout public. À partir de 12 ans.

Le billet d’entrée au château donne droit à l’animation.

Réservation obligatoire aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 25 rue du fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

On the occasion of the exhibition on Pyrenean and mountain watercolorist Franz Schrader, we invite you to take part in a watercolor workshop with Cerise Granal. Alone or with friends, artists or novices, come and discover or rediscover watercolor techniques around the exhibition and the landscape from the château!

Duration: 3 h

Materials supplied

In case of rain, the workshop will take place in a museum room

Open to all. Ages 12 and up.

Admission to the château includes the workshop.

Reservations required.

German :

Anlässlich der Ausstellung über den Pyrenäen- und Gebirgsaquarellisten Franz Schrader bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an einem Aquarell-Workshop mit der Carnet-Künstlerin Cerise Granal teilzunehmen. Ob allein oder mit Freunden, ob Zeichner oder Anfänger, entdecken Sie die Techniken der Aquarellmalerei rund um die Ausstellung und die Landschaft vom Schloss aus oder lernen Sie sie neu kennen!

Dauer der Animation: 3 Std

Material wird zur Verfügung gestellt

Bei Regen findet der Workshop in einem Raum des Museums statt

Animation für alle Altersgruppen. Ab 12 Jahren.

Die Eintrittskarte für das Schloss berechtigt zur Teilnahme an der Animation.

Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich.

Italiano :

In occasione della mostra sull’acquerellista pirenaico e di montagna Franz Schrader, vi offriamo la possibilità di partecipare a un workshop di acquerello con la disegnatrice di quaderni Cerise Granal. Da soli o in compagnia, disegnatori o principianti, venite a scoprire o riscoprire le tecniche dell’acquerello in occasione della mostra e del paesaggio del castello!

Durata: 3 ore

Attrezzatura fornita

In caso di pioggia, il laboratorio si svolgerà in una sala del museo

Aperto a tutti. Dai 12 anni in su.

L’ingresso al castello comprende il laboratorio.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Coincidiendo con la exposición sobre el acuarelista pirenaico y montañés Franz Schrader, le ofrecemos la posibilidad de participar en un taller de acuarela con la dibujante de cuadernos Cerise Granal. Solo o con amigos, dibujante o principiante, venga a descubrir o redescubrir las técnicas de la acuarela en torno a la exposición y el paisaje del castillo

Duración: 3 horas

Material proporcionado

En caso de lluvia, el taller tendrá lugar en una sala del museo

Abierto a todos. A partir de 12 años.

La entrada al castillo incluye el taller.

Imprescindible reservar.

