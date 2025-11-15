Atelier Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre

Atelier Aquarelle avec Chloé

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre

15 novembre 2025 14:30

22 novembre 2025 16:30

15 et 22 novembre 2025

Exprimez votre créativité avec Manufactory !

Rejoignez-nous pour un atelier avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de place limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

