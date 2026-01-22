Atelier Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre
Atelier Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre samedi 7 février 2026.
Atelier Aquarelle avec Chloé
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un atelier avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.
Pour les adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de place limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Aquarelle avec Chloé
L’événement Atelier Aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie