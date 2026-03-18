Atelier Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre

Atelier Aquarelle avec Chloé

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Exprimez votre créativité avec Manufactory !

Rejoignez-nous pour un atelier avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de place limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

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English : Atelier Aquarelle avec Chloé

L’événement Atelier Aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie