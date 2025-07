Atelier aquarelle avec l’illustratrice Cécile Hudrisier La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Atelier aquarelle avec l’illustratrice Cécile Hudrisier La Cabane Villeneuve-sur-Lot jeudi 17 juillet 2025.

Atelier aquarelle avec l’illustratrice Cécile Hudrisier

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-17 15:30:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Peintures, dessins…, découverte de l’aquarelle, dès 6 ans.

A vos pinceaux !

Sur inscription.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Atelier aquarelle avec l’illustratrice Cécile Hudrisier

Paintings, drawings…, discovery of watercolor, from 6 years old.

Grab your brushes!

Registration required.

German :

Malen, Zeichnen…, Entdeckung der Aquarellmalerei, ab 6 Jahren.

Ran an die Pinsel!

Nach Anmeldung.

Italiano :

Dipingere, disegnare… e scoprire gli acquerelli, a partire dai 6 anni.

Prendete i pennelli!

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Pintar, dibujar… y descubrir la acuarela, a partir de los 6 años.

¡Coge tus pinceles!

Inscripción obligatoria.

