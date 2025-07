Atelier aquarelle avec l’illustratrice Cécile Hudrisier La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Atelier aquarelle avec l’illustratrice Cécile Hudrisier

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-18 15:30:00

2025-07-18

Peintures et pinceaux à la main, traversons un chemin poétique pour créer nos propres accordéons, dès 7 ans.

Sur inscription.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Atelier aquarelle avec l’illustratrice Cécile Hudrisier

Paints and brushes in hand, let’s take a poetic journey to create our own accordions, from age 7.

Registration required.

German :

Mit Farben und Pinseln in der Hand gehen wir einen poetischen Weg, um unsere eigenen Akkordeons herzustellen, ab 7 Jahren.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Con colori e pennelli in mano, un viaggio poetico per creare le proprie fisarmoniche, a partire dai 7 anni.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Con pintura y pinceles en mano, emprende un viaje poético para crear tus propios acordeones, a partir de 7 años.

Inscripción obligatoria.

