Atelier Aquarelle avec Martine Manufactory Le Havre

Atelier Aquarelle avec Martine
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-14 14:00:00
fin : 2025-11-14 16:00:00
2025-11-14 2025-11-20 2025-11-28 2025-11-29
Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un atelier avec Martine qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.
Pour les adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de place limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
