Atelier Aquarelle avec Martine Manufactory Le Havre

Atelier Aquarelle avec Martine

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-20 16:00:00

2026-03-06 2026-03-12 2026-03-20 2026-03-26

Exprimez votre créativité avec Manufactory !

Rejoignez-nous pour un atelier avec Martine qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de place limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier Aquarelle avec Martine

