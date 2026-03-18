Atelier Aquarelle avec Martine Manufactory Le Havre

Atelier Aquarelle avec Martine Manufactory Le Havre vendredi 3 avril 2026.

Atelier Aquarelle avec Martine

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-03 16:00:00

Date(s) :
2026-04-03 2026-04-09

Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un atelier avec Martine qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de place limité   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Atelier Aquarelle avec Martine

L’événement Atelier Aquarelle avec Martine Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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