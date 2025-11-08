Atelier aquarelle La Citronnade Besançon

Atelier aquarelle

La Citronnade 19 Rue Ronchaux Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Atelier Aquarelle à la citronnades, c’est jouer avec les couleurs et créer des oeuvres d’art avec la touche gourmande et chaleureuse de la carte incroyable de la Citronnade !

Venez passer l’après midi à créer avec Gat Kundera (artiste Bisontine) tout en vous régalant.

Inscriptions auprès de l’artiste et tarifs en prix conscient (entre 10 et 40 euros suivant les moyens de chacun).

Matériel fourni mais si vous voulez ramener le vôtre c’est avec plaisir aussi !

Places limitées pour le bien de l’atelier, moment cosy et chaleureux ! .

La Citronnade 19 Rue Ronchaux Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 43 01 15

