Informations pratiques

Pithiviers

Atelier Aquarelle botanique au jardin personnel d’André Eve

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Initiez-vous ou perfectionnez-vous à l’aquarelle botanique avec Catherine Delhom, dans le cadre inspirant du Jardin personnel d’André Eve. Deux ateliers ouverts à tous les niveaux sont proposés à 10 h 30 et 14 h 30.

Dans le cadre privilégié du Jardin personnel d’André Eve, chaque fleur, chaque feuille et chaque détail du végétal invitent à l’observation.

Guidés par Catherine Delhom, aquarelliste botanique, les participants apprendront à traduire sur le papier la finesse des formes, des couleurs et des textures du monde végétal.

Ouvert aux débutants comme aux pratiquants plus expérimentés, cet atelier propose une approche sensible de l’aquarelle botanique, mêlant observation, précision et créativité.

Deux séances au choix sont proposées le samedi 10 octobre 2026 à 10h30 et à 14h30

Les participants possédant leur propre matériel sont invités à l’apporter. options matériel si non équipé: 8€

Places limitées 18 .

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 68 61 37 contact@amisdandreeve.fr

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English :

Learn the basics or improve your skills in botanical watercolor painting with Catherine Delhom, in the inspiring setting of André Eve’s private garden. Two workshops open to all skill levels will be held at 10:30 a.m. and 2:30 p.m.

L’événement Atelier Aquarelle botanique au jardin personnel d’André Eve Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par ADRT45