ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE

1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 14:00:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-05

Atelier Aquarelle botanique avec Nicole. Rdv point info Formiguères…

.

1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Botanical watercolor workshop with Nicole. Rdv info point Formiguères…

L’événement ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE Formiguères a été mis à jour le 2026-01-28 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES