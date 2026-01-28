ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE Formiguères
ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE Formiguères mercredi 25 février 2026.
ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE
1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 14:00:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-05
Atelier Aquarelle botanique avec Nicole. Rdv point info Formiguères…
.
1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Botanical watercolor workshop with Nicole. Rdv info point Formiguères…
L’événement ATELIER AQUARELLE BOTANIQUE Formiguères a été mis à jour le 2026-01-28 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES