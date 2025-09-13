Atelier Aquarelle Comme les Grands Brest

Atelier Aquarelle Comme les Grands Brest samedi 13 septembre 2025.

Atelier Aquarelle

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Envie de découvrir l’aquarelle ? Ou de vous perfectionner ? Juliette de Pikouz est là pour vous aider et vous odnner des conseils !

Informations pratiques

Atelier destiné aux enfants de 8 a 13 ans.

Durée 1h30.

Réservation en ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbZlsd9n-7lGptyQuCz_tMWfj2W65EtvpyJfFWPYj3JMkZOQ/viewform .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

