Atelier Aquarelle Comme les Grands Brest
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Envie de découvrir l’aquarelle ? Ou de vous perfectionner ? Juliette de Pikouz est là pour vous aider et vous odnner des conseils !
Informations pratiques
Atelier destiné aux enfants de 8 a 13 ans.
Durée 1h30.
Réservation en ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbZlsd9n-7lGptyQuCz_tMWfj2W65EtvpyJfFWPYj3JMkZOQ/viewform .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
