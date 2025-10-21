Atelier Aquarelle Comme les Grands Brest

Atelier Aquarelle Comme les Grands Brest mardi 21 octobre 2025.

Atelier Aquarelle

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

Envie de découvrir l’aquarelle ou de vous perfectionner ? Cet atelier est fait pour vous ! Alors que vous soyez débutant ou confirmé, inscrivez-vous !

Juliette de Pikouz sera là pour vous aider et vous apporter tous ses conseils !

Informations pratiques

Atelier destiné aux enfants de 8 à 13 ans.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQD8fyEONz00OMtrznI9B9nB_V1Xff0SADhASnUQ5XTP4XXA/viewform .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

