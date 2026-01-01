Atelier aquarelle

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-24

La Librairie du Valois vous propose son premier atelier avec Mirglis, aquarelliste professionnelle

Découvrez comment peindre cinq végétaux différents à l’aquarelle, avant de les associer dans une couronne hivernale ❄

Tout le matériel est inclus, vous peindrez sur du papier 100% coton et avec des couleurs de chez Sennelier.

Ce cours est accessible aux débutants.

Samedi 24 janvier de 10h30 à 12h30 à la Librairie du Valois

50€/personne Sur inscription (places limitées)

La Librairie du Valois vous propose son premier atelier avec Mirglis, aquarelliste professionnelle

Découvrez comment peindre cinq végétaux différents à l’aquarelle, avant de les associer dans une couronne hivernale ❄

Tout le matériel est inclus, vous peindrez sur du papier 100% coton et avec des couleurs de chez Sennelier.

Ce cours est accessible aux débutants.

Samedi 24 janvier de 10h30 à 12h30 à la Librairie du Valois

50€/personne Sur inscription (places limitées) .

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 81 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Librairie du Valois offers you its first workshop with Mirglis, a professional watercolourist?

Discover how to paint five different plants in watercolor, before combining them in a winter wreath?

All materials are included, and you’ll paint on 100% cotton paper using Sennelier colors.

This course is suitable for beginners.

? Saturday, January 24, 10:30 a.m. to 12:30 p.m. at Librairie du Valois

50/person Registration required (places are limited)

L’événement Atelier aquarelle Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays de Valois