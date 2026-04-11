Atelier Aquarelle Crépy-en-Valois
Atelier Aquarelle Crépy-en-Valois samedi 18 avril 2026.
Crépy-en-Valois
Atelier Aquarelle
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Laissez parler votre créativité lors d’un atelier aquarelle animé par Mirglis, aquarelliste.
Le temps d’une matinée, découvrez ou approfondissez les bases de l’aquarelle dans une ambiance douce et inspirante.
Samedi 18 avril
de 10h30 à 12h30
50 € sur inscription
Librairie du Valois
Un moment de détente et de création, ouvert à tous les amoureux des couleurs !
Laissez parler votre créativité lors d’un atelier aquarelle animé par Mirglis, aquarelliste.
Le temps d’une matinée, découvrez ou approfondissez les bases de l’aquarelle dans une ambiance douce et inspirante.
Samedi 18 avril
de 10h30 à 12h30
50 € sur inscription
Librairie du Valois
Un moment de détente et de création, ouvert à tous les amoureux des couleurs ! .
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
Let your creativity flow in a watercolor workshop led by watercolorist Mirglis.
Spend a morning discovering or deepening the basics of watercolor in a gentle, inspiring atmosphere.
? Saturday April 18th
? 10:30 am to 12:30 pm
? 50 ? ? on registration
? Valois Bookshop
A moment of relaxation and creation, open to all color lovers!
L’événement Atelier Aquarelle Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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