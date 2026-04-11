Crépy-en-Valois

Atelier Aquarelle

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Laissez parler votre créativité lors d’un atelier aquarelle animé par Mirglis, aquarelliste.

Le temps d’une matinée, découvrez ou approfondissez les bases de l’aquarelle dans une ambiance douce et inspirante.

Samedi 18 avril

de 10h30 à 12h30

50 € sur inscription

Librairie du Valois

Un moment de détente et de création, ouvert à tous les amoureux des couleurs !

Laissez parler votre créativité lors d’un atelier aquarelle animé par Mirglis, aquarelliste.

Le temps d’une matinée, découvrez ou approfondissez les bases de l’aquarelle dans une ambiance douce et inspirante.

Samedi 18 avril

de 10h30 à 12h30

50 € sur inscription

Librairie du Valois

Un moment de détente et de création, ouvert à tous les amoureux des couleurs ! .

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let your creativity flow in a watercolor workshop led by watercolorist Mirglis.

Spend a morning discovering or deepening the basics of watercolor in a gentle, inspiring atmosphere.

? Saturday April 18th

? 10:30 am to 12:30 pm

? 50 ? ? on registration

? Valois Bookshop

A moment of relaxation and creation, open to all color lovers!

L’événement Atelier Aquarelle Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois