Atelier aquarelle Curieuse Cabane Aux couleurs de l’eau Curieuse Cabane Romans-sur-Isère

Atelier aquarelle Curieuse Cabane Aux couleurs de l’eau Curieuse Cabane Romans-sur-Isère mercredi 19 novembre 2025.

Atelier aquarelle Curieuse Cabane Aux couleurs de l’eau

Curieuse Cabane 15 cote Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 17:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Curieuse Cabane vous ouvre ses portes pour un atelier sur le thème de l’oiseau en automne. Le matériel est fourni, vous repartez avec votre création à la fin de ce temps de créativité. Ouvert aux débutants ou de niveau intermédiaire.

.

Curieuse Cabane 15 cote Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr

English :

Curieuse Cabane opens its doors to you for a workshop on the theme of birds in autumn. Materials are provided, and you’ll leave with your own creation at the end of this creative time. Open to beginners and intermediates.

German :

Curieuse Cabane öffnet seine Türen für einen Workshop zum Thema « Vogel im Herbst ». Das Material wird bereitgestellt, Sie gehen am Ende dieser kreativen Zeit mit Ihrer Kreation nach Hause. Offen für Anfänger oder Fortgeschrittene.

Italiano :

Curieuse Cabane vi apre le porte per un laboratorio sul tema degli uccelli in autunno. I materiali sono forniti e alla fine di questo momento creativo potrete lasciare la vostra creazione. Aperto a principianti e intermedi.

Espanol :

Curieuse Cabane le abre sus puertas para un taller sobre el tema de los pájaros en otoño. Se le proporcionarán los materiales y, al final de este momento creativo, se irá con su propia creación. Abierto a principiantes e intermedios.

L’événement Atelier aquarelle Curieuse Cabane Aux couleurs de l’eau Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme