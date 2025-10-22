Atelier aquarelle enfants Peignons un petit renard ! Dialogues Beaux-Arts Brest

Atelier aquarelle enfants Peignons un petit renard !

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

L’occasion parfaite de vous initier à l’aquarelle en couleurs douces et joyeuses ! Les enfants peindront une jolie planche illustrée d’un petit renard dans son décor automnal. Un moment créatif et ludique pour découvrir les mélanges, jouer avec l’eau et repartir avec sa propre création.

Informations pratiques

A partir de 8 ans.

Durée 1h30.

Sur inscription en ligne. .

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76

