ATELIER AQUARELLE ET CONCERT SIKANIA CAFE CULTUREL LA RIPOSTE Calmont

ATELIER AQUARELLE ET CONCERT SIKANIA
CAFE CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Profitez d’une journée détente autour d’un atelier et d’un concert !
Programme
14h à 15h30 Atelier Aquarelle pour les plus de 10ans.
Cours d’initiation à l’aquarelle intuitive et aux techniques mixtes.
Ateliers créatifs mêlant aquarelle, encres et lâcher-prise. (20€)
19h00 Concert Sikania
Trio accordéon, trompette, contrebasse et voix.
Un voyage musical inspiré des chants traditionnels du sud de l’Italie. (Prix libre et conscient). 20 .
CAFE CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie lariposte.cafeculturel@gmail.com
English :
Enjoy a relaxing day of workshops and concerts!
German :
Genießen Sie einen entspannten Tag rund um einen Workshop und ein Konzert!
Italiano :
Godetevi una giornata rilassante di workshop e concerti!
Espanol :
Disfrute de un relajante día de talleres y conciertos
