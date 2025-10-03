ATELIER AQUARELLE ET CONCERT SIKANIA CAFE CULTUREL LA RIPOSTE Calmont

ATELIER AQUARELLE ET CONCERT SIKANIA

CAFE CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Profitez d’une journée détente autour d’un atelier et d’un concert !

Programme

14h à 15h30 Atelier Aquarelle pour les plus de 10ans.

Cours d’initiation à l’aquarelle intuitive et aux techniques mixtes.

Ateliers créatifs mêlant aquarelle, encres et lâcher-prise. (20€)

19h00 Concert Sikania

Trio accordéon, trompette, contrebasse et voix.

Un voyage musical inspiré des chants traditionnels du sud de l’Italie. (Prix libre et conscient). 20 .

CAFE CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie lariposte.cafeculturel@gmail.com

