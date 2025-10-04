Atelier aquarelle et dessin Bibliotheque de Licques Licques

Atelier aquarelle et dessin Bibliotheque de Licques Licques samedi 4 octobre 2025.

Atelier aquarelle et dessin Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliotheque de Licques Pas-de-Calais

matériel fourni … 8 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Atelier dessin et peinture avec Sarah

Participez à un atelier créatif animé par Sarah, intervenante spécialisée en dessin et peinture, conçu pour les adultes désireux d’explorer et de perfectionner leurs techniques artistiques. Vous aurez l’occasion de travailler sur différents supports, d’expérimenter les couleurs et les textures, et de laisser libre cours à votre expression personnelle.

Un moment inspirant et convivial pour développer votre créativité, partager des conseils et progresser dans un cadre détendu et stimulant.

Bibliotheque de Licques 262 rue de la commune, Licques Licques 62850 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 42 31 46 20 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066839785662 [{« type »: « phone », « value »: « 0615810731 »}] Bibliothèque municipale depuis 20 ans, les bénévoles vous attendent pour cet atelier régulier au cours de l’année parkings

accès handicapé

Atelier dessin et peinture avec Sarah

marie perard