Atelier Aquarelle et Détente Spa du Château Léognan Léognan

Atelier Aquarelle et Détente

Spa du Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan Gironde

Atelier Aquarelle et Détente au Spa du Château Léognan, le Dimanche 19 Octobre de 14h à 17h.

Participez à un atelier créatif Carnet de voyage (14h-16h), puis profitez d’un moment de détente dans l’espace bien-être (16h-17h hammam, sauna, bain nordique). Un tarif privilégié vous attend 49€ par personne, avec -20% sur les massages réservés aux participants.

Atelier animé par La Mélodie des Couleurs .

Spa du Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 56 96 70 chloe@chateauleognan.com

