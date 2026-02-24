Atelier aquarelle et gouache Coutances

Atelier aquarelle et gouache

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 13:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Atelier aquarelle et gouache proposé par l’artiste Antoine Géhanne.

Lors de cet atelier, pour vous présenter mon approche de la peinture d’après photo, je vous proposerai de réaliser un petit format (10×10 cm) à la gouache en 3 étapes.

Nous commencerons par une mise aux carreaux pour faire une esquisse au crayon.

Ensuite, par-dessus l’esquisse, nous préciserons les valeurs avec l’aquarelle. Enfin, à la gouache, nous poserons les couleurs puis quelques détails.

Ce petit exercice avec des techniques à l’eau me permettra aussi de faire des parallèles et d’expliquer mon processus de travail de la peinture à l’huile.

Ce temps de création ensemble sera aussi l’occasion d’échanger autour de vos expériences et techniques de peinture Antoine Gehanne

Pratique

Le matériel est fourni.

2 sessions de 2h30 10h30-13h et 14h30-17h.

A partir de 10 ans.

Jusqu’à 6 personnes par sessions. .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82 lagaleriedessept@gmail.com

