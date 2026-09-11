Atelier aquarelle : explorez la magie de l’automne Melle
samedi 24 octobre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Atelier aquarelle : explorez la magie de l’automne
2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Corinne (Cartes et Pinceaux) vous propose de partager son univers lors d’un atelier de découverte de l’aquarelle. Explorez les motifs végétaux d’automne dans une ambiance créative et conviviale et repartez avec votre création.
Pour débutants et intermédiaires.
À partir de 15 ans, places limitées à 6 personnes.
Informations et inscription auprès de l’Office de Tourisme. .
2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 officedetourisme@paysmellois.org
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English : Atelier aquarelle : explorez la magie de l’automne
L’événement Atelier aquarelle : explorez la magie de l’automne Melle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays Mellois
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