ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER LA TAMARISSIÈRE Plage de la Tamarissière Agde
ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER LA TAMARISSIÈRE Plage de la Tamarissière Agde mercredi 15 avril 2026.
Agde
ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER LA TAMARISSIÈRE
Plage de la Tamarissière LA TAMARISSIERE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Offrez-vous une expérience créative face à la mer ! Un moment de détente pour se reconnecter à la nature et laisser libre cours à sa créativité !
Découverte des techniques de base ou perfectionnement. Atmosphère conviviale et bienveillante
Matériel fourni
.
Plage de la Tamarissière LA TAMARISSIERE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25
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English :
Treat yourself to a creative experience by the sea! A relaxing moment to reconnect with nature and give free rein to your creativity!
Discover basic techniques or perfect your skills. Friendly, caring atmosphere
Materials supplied
L’événement ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER LA TAMARISSIÈRE Agde a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34
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