ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER LA TAMARISSIÈRE Plage de la Tamarissière Agde

Agde

ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER LA TAMARISSIÈRE

Plage de la Tamarissière LA TAMARISSIERE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Offrez-vous une expérience créative face à la mer ! Un moment de détente pour se reconnecter à la nature et laisser libre cours à sa créativité !

Découverte des techniques de base ou perfectionnement. Atmosphère conviviale et bienveillante

Matériel fourni

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Plage de la Tamarissière LA TAMARISSIERE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25

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English :

Treat yourself to a creative experience by the sea! A relaxing moment to reconnect with nature and give free rein to your creativity!

Discover basic techniques or perfect your skills. Friendly, caring atmosphere

Materials supplied

L’événement ATELIER AQUARELLE FACE À LA MER LA TAMARISSIÈRE Agde a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34