ATELIER AQUARELLE

1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-26 12:30:00

2025-12-26 2025-12-30

Atelier aquarelle animé par Michel Hérard, peintre local.

1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35

English :

Watercolor workshop led by local painter Michel Hérard.

