ATELIER AQUARELLE Formiguères vendredi 26 décembre 2025.
1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-12-26 10:00:00
fin : 2025-12-26 12:30:00
2025-12-26 2025-12-30
Atelier aquarelle animé par Michel Hérard, peintre local.
1 Place de l’Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
English :
Watercolor workshop led by local painter Michel Hérard.
