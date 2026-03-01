Atelier aquarelle Fruits & légumes de printemps Café l’Étincelle Saint-Germain-Laprade

Atelier aquarelle Fruits & légumes de printemps

Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

dont 5 euros pour l’adhésion au café associatif si vous ne l’êtes pas déjà

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez profiter d’un après-midi créatif entre amis, en famille ou solo autour de l’aquarelle. Pendant deux heures nous viendrons prendre en main quelques notions clés pour peindre une affiche des fruits et légumes de printemps.

.

Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 71 81 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a creative afternoon with friends, family or solo around watercolor. For two hours, we’ll get to grips with a few key notions for painting a poster of spring fruits and vegetables.

L’événement Atelier aquarelle Fruits & légumes de printemps Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay