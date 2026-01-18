Atelier Aquarelle gourmande Douceurs d’hiver Salle Andernos-les-Bains

Atelier Aquarelle gourmande Douceurs d’hiver

Salle 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’hiver est une saison idéale pour prendre le temps de créer.

Atelier d’initiation aux bases de l’aquarelle, autour d’un thème gourmand et réconfortant, inspiré ders cafés et pâtisseries.

Pendant 2 heures , nous abordons les gestes essentiels de l’aquarelle (gestion de l’eau, mélanges de couleurs, transparence) à travers le dessin de douceurs, tasses, textures et ambiance cosy. Atelier ouvert à tous, à partir de 17 ans. Dans une ambiance calme et bienveillante, chacun est accompagné pas à pas, sans jugement, ni pression.

Les participants repartent avec une jolie affiche peinte à l’aquarelle, prête à être affichée ou offerte. Une parenthèse créative et chaleureuse, parfaite pour la saison hivernale. .

Salle 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

