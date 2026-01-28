Atelier aquarelle gourmande Mios
Atelier aquarelle gourmande Mios samedi 21 février 2026.
Atelier aquarelle gourmande
3 Avenue de la République Mios Gironde
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Plongez dans un moment de douceur et de créativité à l’Atelier C, un salon de thé cocooning à la déco vintage et rétro , où l’art se savoure autant qu’il se vit.
Autour d’une boisson ou d’une pâtisserie, laissez-vous guider par Patricia pour capturer, à travers le croquis et l’aquarelle, cet instant gourmand .
Dans une ambiance conviviale et inspirante, cet atelier vous invite à observer les détails et les textures qui font la magie des gourmandises, dessiner avec simplicité, en découvrant les bases du croquis et peindre à l’aquarelle, pour donner vie à vos créations .
Accessible à tous, sans expérience préalable, cet atelier est une parenthèse prendre le temps de s’évader, s’offrir un moment de plaisir et de détente et repartir avec votre propre affiche peinte à l’aquarelle, prête à égayer votre intérieur ou à être offerte comme un cadeau unique. .
3 Avenue de la République Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com
