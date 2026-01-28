Atelier aquarelle gourmande Mios

Atelier aquarelle gourmande

3 Avenue de la République Mios Gironde

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Plongez dans un moment de douceur et de créativité à l’Atelier C, un salon de thé cocooning à la déco vintage et rétro , où l’art se savoure autant qu’il se vit.

Autour d’une boisson ou d’une pâtisserie, laissez-vous guider par Patricia pour capturer, à travers le croquis et l’aquarelle, cet instant gourmand .

Dans une ambiance conviviale et inspirante, cet atelier vous invite à observer les détails et les textures qui font la magie des gourmandises, dessiner avec simplicité, en découvrant les bases du croquis et peindre à l’aquarelle, pour donner vie à vos créations .

Accessible à tous, sans expérience préalable, cet atelier est une parenthèse prendre le temps de s’évader, s’offrir un moment de plaisir et de détente et repartir avec votre propre affiche peinte à l’aquarelle, prête à égayer votre intérieur ou à être offerte comme un cadeau unique. .

3 Avenue de la République Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com

