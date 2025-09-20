Atelier Aquarelle Jolies fleurs Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Aquarelle Jolies fleurs Calice & Mandibule Le Havre samedi 20 septembre 2025.

Atelier Aquarelle Jolies fleurs

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Initiation aux techniques d’aquarelle

Aurélie, autrice du superbe ouvrage Flou et fleurs à l’aquarelle ( édition Mango) vous propose un atelier tout en douceur et subtilité.

Si vous êtes débutant.e, elle vous donnera les clés pour vous lancer en aquarelle, comprendre les couleurs et maîtriser les techniques de base.

Si vous pratiquez déjà, vous pourrez profiter de ses conseils et de son expérience d’aquarelliste professionnelle pour aller plus loin dans votre pratique.

Pour cette session, pas besoin de savoir dessiner à la perfection, en jouant sur les flous, l’intensité des couleurs et de la transparence, Aurélie vous apprendra à réaliser une belle illustration autour d’un sujet incontournable qui ne cesse de nous émerveiller les fleurs !

Nous vous promettons une belle immersion dans la magie de l’aquarelle. De quoi repartir des envies de créations plein la tête !

Durant 2h

Accessible aux débutants à partir de 10 ans. .

+33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

