Atelier Aquarelle – Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier Aquarelle – Kaïflo

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Prenez vos pinceaux et venez laisser parler votre créativité !

Atelier proposé par Gwenn_illustrations.

Tarif : 10€ + consommation sur place.

Sur inscription. .

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65

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English :

Grab your paintbrushes and come let your creativity run wild!

L’événement Atelier Aquarelle – Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis