Atelier Aquarelle La Guinguette de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-08-24 18:00:00

fin : 2025-08-24 20:00:00

2025-08-24

!NOUVEAU!

La Guinguette accueille cet été un atelier aquarelle les dimanches 27 juillet (15h-17h) et 24 août (18h-20h).

Profitez de cette occasion pour vous initier à cette pratique dans ce joli cadre bucolique et de repartez avec votre création. Moment de partage et détente assuré !

Tous niveaux bienvenus. Places limitées.

Réservez dès maintenant au 06 78 65 23 22

35€ l’atelier matériel fourni. .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 65 23 22

English :

nEW!

La Guinguette hosts a watercolor workshop on Sundays, July 27 (3pm-5pm) and August 24 (6pm-8pm).

An opportunity to learn the art of watercolor in this lovely bucolic setting, and take home your own creation!

Reservations required: 06 78 65 23 22

35? per workshop Materials supplied.

German :

!NEU!

In La Guinguette findet am Sonntag, den 27. Juli (15-17 Uhr) und am 24. August (18-20 Uhr) ein Aquarell-Workshop statt.

Die Gelegenheit, sich in dieser schönen Umgebung in die Kunst des Aquarellierens einführen zu lassen und sein eigenes Werk mit nach Hause zu nehmen!

Reservierung unter 06 78 65 23 22

35? pro Workshop Material wird gestellt.

Italiano :

nUOVO !

La Guinguette organizza un laboratorio di acquerello le domeniche 27 luglio (15-17) e 24 agosto (18-20).

È l’occasione perfetta per cimentarsi nella pittura ad acquerello in un ambiente bucolico e grazioso e portare a casa la propria creazione!

Prenotazione obbligatoria al numero 06 78 65 23 22

35? per laboratorio Materiale fornito.

Espanol :

¡NOVEDAD !

La Guinguette organiza un taller de acuarela los domingos 27 de julio (15.00 a 17.00 h) y 24 de agosto (18.00 a 20.00 h).

Es la ocasión perfecta para probar a pintar con acuarela en este bonito y bucólico entorno, ¡y llevarse a casa su propia creación!

Es necesario reservar en el 06 78 65 23 22

35? por taller Materiales suministrados.

