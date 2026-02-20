Atelier aquarelle Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Atelier aquarelle Médiathèque Le Traict d'Encre Le Croisic samedi 14 mars 2026.
Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Aux côtés de l’aquarelliste croisicaise Nicole Heurtaux, explorez l’aquarelle à partir d’une photographie du Croisic et laissez libre cours à votre propre interprétation.
Un atelier tout en douceur pour apprivoiser cette technique, jouer avec la lumière et les couleurs et découvrir différentes façons de regarder un même sujet.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Public ado/adulte, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
