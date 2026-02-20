Atelier aquarelle Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Atelier aquarelle

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14

Aux côtés de l’aquarelliste croisicaise Nicole Heurtaux, explorez l’aquarelle à partir d’une photographie du Croisic et laissez libre cours à votre propre interprétation.

Un atelier tout en douceur pour apprivoiser cette technique, jouer avec la lumière et les couleurs et découvrir différentes façons de regarder un même sujet.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Public ado/adulte, sur inscription. .

