Atelier – Aquarelle Les Bucoliques Le Tréport
samedi 26 septembre 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Atelier – Aquarelle
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez participer à l’atelier aquarelle avec Léna Keohavong.
Thème : Le paysages.
Dès 12 ans. Tarif : 25€ .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Atelier – Aquarelle
L’événement Atelier – Aquarelle Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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