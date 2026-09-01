Atelier – Aquarelle Les Bucoliques Le Tréport

samedi 26 septembre 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Atelier – Aquarelle

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez participer à l’atelier aquarelle avec Léna Keohavong.

Thème : Le paysages.

Dès 12 ans. Tarif : 25€ .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Atelier – Aquarelle

L’événement Atelier – Aquarelle Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers